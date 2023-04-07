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22 минуты назад

Politico: Трамп сможет стать президентом даже в тюрьме

Никита Бородкин

Экс-президент США Дональд Трамп сможет стать новым лидером страны, даже находясь в тюрьме. Об этом пишет газета Politico.

Politico: Трамп сможет стать президентом даже в тюрьме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отметил эксперт в области права Юджин Мазо, ничто не мешает Трампу баллотироваться. Юрист напомнил о постановлении Верховного суда о том, что единственные требования для выдвижения своей кандидатуры на федеральный пост — требования Конституции.

Таким образом, для подачи заявки на участие в президентской гонке кандидат должен быть не моложе 35 лет, быть прирожденным гражданином и проживать в США не менее 14 лет. Штаты могут исключить преступников из избирательных бюллетеней на выборах в органы государственной власти и местного самоуправления, но не на федеральных выборах, так как в штатах действуют разные правила.

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Напомним, что прокуратура обвинила Трампа в 34 случаях подлога документов, каждый из которых включает в себя факт фальсификации первой степени с целью совершить другое правонарушение. Сам экс-президент в ходе заседания суда не признал себя виновным, отрицал все правонарушения и заявил, что прокурор Элвин Брэгг, являющийся членом Демократической партии, возбудил дело против него по политическим мотивам.

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