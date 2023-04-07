Politico: Трамп сможет стать президентом даже в тюрьме

Экс-президент США Дональд Трамп сможет стать новым лидером страны, даже находясь в тюрьме. Об этом пишет газета Politico.

Как отметил эксперт в области права Юджин Мазо, ничто не мешает Трампу баллотироваться. Юрист напомнил о постановлении Верховного суда о том, что единственные требования для выдвижения своей кандидатуры на федеральный пост — требования Конституции.

Таким образом, для подачи заявки на участие в президентской гонке кандидат должен быть не моложе 35 лет, быть прирожденным гражданином и проживать в США не менее 14 лет. Штаты могут исключить преступников из избирательных бюллетеней на выборах в органы государственной власти и местного самоуправления, но не на федеральных выборах, так как в штатах действуют разные правила.