Победа президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана совершенно не нужна США. Как сообщает Haber7, Вашингтон планирует поставить в Анкаре своего человека, как это было с Украиной, чтобы в борьбе Запада против России появилась «новая кровь».

Турецкие журналисты считают, что США, которые не могут достичь своей цели на Украине, пребывают в поиске новых вариантов продолжения противостояния с Россией. В случае победы турецкой оппозиции Вашингтон рассчитывает вбить клин между Москвой и Анкарой и столкнуть их лицом к лицу в Сирии, Черном море, Центральной Азии. Для этого семисторонней оппозиционной коалиции в Турции поставлена задача — взять на себя роль нового Зеленского. Вместе с тем переговоры пока не привели к определенному соглашению.

Эксперты обращают внимание на выступления председателя Республиканской народной партии (РНП) Турции Кемаля Кылычдароглу, который во время визита в США заявил, что Турция должна быть на стороне Украины в конфликте с Россией. Это, по словам аналитиков, четкий сигнал Соединенным Штатам и НАТО, а также обязательство занять позицию против России в случае прихода к власти.

Также эксперты обращают внимание на заявления главного советника Кылычдароглу Унала Чевикеза. Его взгляды на расширение НАТО и Украину опасны для мировой стабильности, а слова «мы напомним России, что являемся членом Североатлантического альянса» демонстрируют враждебную позицию.

Схожая ситуация и с остальными членами оппозиционной коалиции. Все они рассматривают регион через призму планов США. Председатель «Хорошей партии Турции» Мерал Акшенер по факту бросает вызов России, а председатель «Партии демократии и прорыва» Али Бабаджан и вовсе обвиняет текущее правительство в отсутствии четкой позиции по Украине.