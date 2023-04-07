Полковник США: НАТО оказалась на тонком льду

Полковник Сухопутных сил США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что после вхождения Финляндии в состав НАТО альянс оказался на тонком льду. Об этом сообщает Judging Freedom.

По мнению Макгрегора, с помощью присоединения Финляндии альянс пытается «устранить нейтралитет как один из вариантов политического курса».

«Это печально. Удивительно, что мы не пытаемся еще и австрийцев принудить к вступлению в НАТО», — сказал он.

Военный считает, что Россия абсолютно не заинтересована в том, чтобы воевать с Финляндией, и наоборот.

«Думаю, финны понимают, что [президент РФ Владимир] Путин ничего предпринимать не станет, так как не ощущает от Финляндии никакой угрозы, а Путин не понимает, зачем это финнам, ведь они тоже не видят угрозы от России», — заявил Макгрегор.

По его мнению, если США перестанут распространять «пропаганду о злых русских», Финляндия все еще может передумать и он бы не удивился такому исходу.

«НАТО стоит на тонком льду. Большинство членов не готовы на сто процентов поддерживать этот проект», — сказал Макгрегор.

4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом НАТО. Из-за этого сухопутная граница РФ с альянсом выросла в два раза — на 1270 километров.