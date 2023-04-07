В Индии совершили жертвоприношение человека

Были убита 64-летняя Шанти Шо, которой отрубили голову мачете рядом с храмом Камакхья в городе Гувахати , штат Ассам. Это святилище считается одной из главных святынь верующих, практикующих тантризм. Почти четыре года дело не могли раскрыть, так как тело покойной не было опознано.

Сейчас эксперты смогли установить личность женщины. Согласно расследованию, ее убила группа из пяти мужчин, которою воглавлял 52-летний Прадип Патхак из штата Мадхья-Прадеш. Мужчина, как заявили полицейские, расправился с Шо, чтобы подарить успокоение душе своего покойного брата — йогина-аскета. Родственник злоумышленника умер 11 лет назад. Шанти Шо приехала в Гувахати на религиозный праздник в июле 2019-го. Мужчины заманили ее на несколько ритуалов в ночь с 18 на 19 июля. Во время одного их них они уложили ее на землю и обезглавили. Голову завернули в целлофан и выбросили в реку Брахмапутра. Непосредственно в убийстве участвовали пять человек, а в ритуалах перед ним — 11. Установить личность покойной в итоге удалось по остаткам одежды, татуировкам и другим специфическим признакам.