В Чехии захотели признать Россию и Китай «угрозами нацбезопасности»

В Чехии захотели признать Россию и Китайскую Народную Республику (КНР) «угрозами национальной безопасности». Об этих планах заявил старший директор отдела оборонной политики и стратегии Министерства обороны Ян Йиреш, передает «Чешское радио».

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На данный момент в Стратегии безопасности и Стратегии обороны — основных документах Чехии в этих сферах — используются формулировки «некоторые государства», а также «нестабильность и региональные конфликты в евроатлантическом регионе».

Как заявил Йиреш, представители министерства обороны и министерства иностранных дел Чехии уже несколько месяцев работают над документами, в которых будет четко обозначен источник наибольших угроз для безопасности и обороны страны.