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51 минуту назад

Миссия ООН заявила о позициях Израиля и Ливана

Елена Прошина

Израиль и Ливан заявили, что не хотят войны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на миссию миротворческих сил ООН на юге Ливана (UNIFIL).

Миссия ООН заявила о позициях Израиля и Ливана
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

До этого армия Израиля сообщила о нанесении ударов по южным районам Ливана. Целью атаки стала террористическая инфраструктура движения ХАМАС.

«Наши механизмы связи и координации задействованы в полном объеме. Обе стороны заявили, что не хотят войны», — сказано в заявлении UNIFIL.

Глава миссии генерал-майор Арольдо Ласаро уже ведет переговоры с представителями обеих сторон конфликта.

Нетаньяху выступил с заявлением на фоне конфликта с Ливаном

Ранее сообщалось, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, которые ударили по приграничным населенным пунктам и городам северной и западной Галилеи на севере Израиля. По предварительным данным, три человека получили ранения. Пресс-служба Израиля заявила, что с территории Ливана было выпущено 34 ракеты, из которых 25 смогла перехватить противовоздушная оборона страны. Израильская армия выразила уверенность, что обстрел вели группировки палестинского движения ХАМАС.

Министр обороны Израиля Йоав Галант дал распоряжение военному руководству страны подготовиться к любым возможным ответным мерам. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху пообещал, что враги еврейского государства заплатят за свои преступления.

В мире,Биньямин Нетаньяху,Хамас,ЦАХАЛ,ООН,
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