Миссия ООН заявила о позициях Израиля и Ливана

Израиль и Ливан заявили, что не хотят войны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на миссию миротворческих сил ООН на юге Ливана (UNIFIL).

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До этого армия Израиля сообщила о нанесении ударов по южным районам Ливана. Целью атаки стала террористическая инфраструктура движения ХАМАС.

«Наши механизмы связи и координации задействованы в полном объеме. Обе стороны заявили, что не хотят войны», — сказано в заявлении UNIFIL.

Глава миссии генерал-майор Арольдо Ласаро уже ведет переговоры с представителями обеих сторон конфликта.

Ранее сообщалось, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, которые ударили по приграничным населенным пунктам и городам северной и западной Галилеи на севере Израиля. По предварительным данным, три человека получили ранения. Пресс-служба Израиля заявила, что с территории Ливана было выпущено 34 ракеты, из которых 25 смогла перехватить противовоздушная оборона страны. Израильская армия выразила уверенность, что обстрел вели группировки палестинского движения ХАМАС.