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В США назвали условие для прекращения санкционного давления против России

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Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал условие, при котором Запад перестанет вводить санкции против России. Об этом он высказался в беседе с медиагруппой Funke.

В США назвали условие для прекращения санкционного давления против России
© ТАСС

Блинкен подчеркнул, что Запад продолжит оказывать санкционное давление на Россию до изменения ее политики.

«Пока Россия не изменит курс, мы обеспечим сохранение беспрецедентных санкций и давления в области экспортного контроля», — отметил он.

При этом американский чиновник не ответил прямо на вопрос, вернет ли Украина вошедшие в состав России территории. По его мнению, такие решения следует принимать Киеву. Он добавил, что украинский президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной, поэтому ему следует учитывать интересы граждан страны.

Блинкен напомнил, что вместе с другими странами США обязались помогать Украине в защите ее территориальной целостности, суверенитета и независимости.

Ранее Блинкен оценил позицию Китая по Украине. По его мнению, Пекин хочет выглядеть приверженцем мира в республике, при этом он намерен помогать России.

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