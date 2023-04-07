Во Франции заявили об уменьшении поддержки Украины

Активист заявил об уменьшении поддержки Украины из-за экономического кризиса во Франции. По его словам, в начале спецоперации в стране проявляли большую солидарность с украинскими беженцами, особенно с женщинами и детьми. Однако на фоне кризиса французы не понимают, «почему мы отдаем столько миллионов евро Украине, в то время как от них требуют усилий для того, чтобы справиться с повседневной жизнью».