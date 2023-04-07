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16 минут назад

Стало известно о планах США поставить в Турции второго Зеленского

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Администрация США желает поставить во главе Турции такого президента, как украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом написал обозреватель Озгюр Байрак для турецкого издания Haber7.

Стало известно о планах США поставить в Турции второго Зеленского
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Байрак напомнил, что в Турции ожидаются выборы президента, однако США не нуждаются в победе Эрдогана.

«Поэтому они намерены поставить в Анкаре своего человека, как это было с Киевом, чтобы „новая кровь“ принимала участие в борьбе Запада против России. На роль Зеленского уже подобран актер из турецкой оппозиции», — подчеркнул он.

Журналист добавил, что оппозиции Турции дали такую задачу — взять на себя роль украинского лидера. На данный момент переговоры США и турецких политиков не привели к конкретному результату.

Ранее сообщалось о планах США настроить Россию и Турцию друг против друга. С таким мнением выступила турецкая газета Aydınlık.

В мире,Владимир Зеленский,Администрация США,
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