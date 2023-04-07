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В Бразилии осудили позицию Запада по Украине

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Президент Бразилии Луис Инасиу да Силва в беседе с изданием Antagonista прокомментировал ситуацию на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

В Бразилии осудили позицию Запада по Украине
© Reuters

Во время пресс-завтрака по случаю 100 дней своего президентства Лулу да Силва осудил позицию Запада по Украине, раскритиковав быстрое вступление США и ЕС в конфликт.

«Мы думаем, что развитые страны, особенно Европейский союз и Соединенные Штаты, не должны были допускать вступления в войну так быстро, как они это сделали, не тратя много времени на попытки переговоров. И переговоры о мире очень сложны», -— отметил он.

Политик добавил, что Бразилия поддерживает территориальную целостность каждой нации и не соглашается с действиями России на Украине.

«Крым, возможно, не подлежит обсуждению... Хотя и [президент Украины] Зеленский не может хотеть всего, что ему угодно. Все это тема, которая должна быть вынесена на обсуждение», — добавил он.

В том же интервью Лула да Силва заявил о необходимости не допустить нахождения НАТО у границ России. По его мнению, этот фактор следует включить в положения мирных переговоров по ситуации на Украине.

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