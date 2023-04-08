В ЮАР высказались против односторонних санкций

Представитель Южной Африки в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР) Анил Суклал заявил, что страна выступает против односторонних санкций в отношении России и поддерживает только те, которые были одобрены ООН.

Об этом он сообщил РИА Новости. "Южная Африка не приветствует односторонние санкции. Мы - часть Организации Объединенных Наций и уважаем только санкции, одобренные ООН. ООН не вводила санкции против России, есть только односторонние санкции, к которым мы не присоединяемся", - сказал Суклал. Он также отметил, что ЮАР находится в хороших отношениях с Россией, которые "крепки как никогда".