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В ЮАР высказались против односторонних санкций

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Представитель Южной Африки в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР) Анил Суклал заявил, что страна выступает против односторонних санкций в отношении России и поддерживает только те, которые были одобрены ООН.

В ЮАР высказались против односторонних санкций
© ТАСС

Об этом он сообщил РИА Новости. "Южная Африка не приветствует односторонние санкции. Мы - часть Организации Объединенных Наций и уважаем только санкции, одобренные ООН. ООН не вводила санкции против России, есть только односторонние санкции, к которым мы не присоединяемся", - сказал Суклал. Он также отметил, что ЮАР находится в хороших отношениях с Россией, которые "крепки как никогда".

Ранее Суклал заявил, что в Южно-Африканской Республике готовятся к тому, что президент России Владимир Путин и остальные лидеры БРИКС примут личное участие в саммите организации, который пройдет в ЮАР в августе этого года. Приглашение российскому лидеру направил президент ЮАР Сирил Рамофоса, в ответ на это Путин поблагодарил его, подчеркнул он. Суклал добавил, что ЮАР готовится к тому, что все лидеры будут присутствовать на саммите, кабинет министров занят тем, что обсуждает этот вопрос.

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