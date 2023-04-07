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8 минут назад

Трамп назвал Байдена безнадежным идиотом

РИА "ФедералПресс"

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал своего преемника Джозефа Байдена идиотом и обвинил его в высоких потерях американцев при уходе из Афганистана.

Трамп назвал Байдена безнадежным идиотом
Фото: ТАССТАСС

«У придурков в Белом доме, которые систематически разрушают нашу страну, во главе с самым большим идиотом из всех, безнадежным Байденом, появилась новая игра в дезинформацию – обвинять «Трампа» в их сдаче Афганистана», – заявил политик.

45-й президент США отметил, что наблюдал за катастрофой по выводу американских войск из Афганистана «наряду со всеми». Он обвинил действующего президента страны в том, что тот приказал эвакуировать сначала военных, а не гражданских, допустил потерю оружия и техники на сумму в 85 миллиардов долларов и убийства американских солдат.

«В этом виноват Джозеф Байден и никто другой!» – резюмировал Трамп.

Свое заявление политик сделал на фоне публикации доклада Белого дома по Афганистану. Согласно документу, администрация Трампа не разработала конкретного плана по выводу войск из страны и поэтому виновата в ошибках администрации Байдена в 2021 году.

Ранее «ФедералПресс» писал, что экс-советник Пентагона призвал Байдена провериться у психиатра.

Белый дом переложил на Трампа вину за провал в Афганистане

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Пентагон,
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