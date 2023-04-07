Трамп назвал Байдена безнадежным идиотом

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал своего преемника Джозефа Байдена идиотом и обвинил его в высоких потерях американцев при уходе из Афганистана .

«У придурков в Белом доме, которые систематически разрушают нашу страну, во главе с самым большим идиотом из всех, безнадежным Байденом, появилась новая игра в дезинформацию – обвинять «Трампа» в их сдаче Афганистана», – заявил политик.

45-й президент США отметил, что наблюдал за катастрофой по выводу американских войск из Афганистана «наряду со всеми». Он обвинил действующего президента страны в том, что тот приказал эвакуировать сначала военных, а не гражданских, допустил потерю оружия и техники на сумму в 85 миллиардов долларов и убийства американских солдат.