Вучич допустил превращение украинского конфликта в тяжелую окопную войну

Президент Сербии Александр Вучич поделился мнением, каким образом будет развиваться конфликт на Украине. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RTS.

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Сербский лидер полагает, что никто не может победить в этом конфликте. "Все сейчас превратилось в тяжелую окопную борьбу", - цитирует ТАСС политика.

Ранее Вучич выразил мнение, что по итогам конфликта на Украине в проигрыше окажутся все. По его словам, в войне иногда кто-нибудь побеждает, а иногда случается, что все проигрывают.