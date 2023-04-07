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6 минут назад

Вучич допустил превращение украинского конфликта в тяжелую окопную войну

Российская Газетаиещё 1

Президент Сербии Александр Вучич поделился мнением, каким образом будет развиваться конфликт на Украине. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RTS.

Вучич допустил превращение украинского конфликта в тяжелую окопную войну
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Сербский лидер полагает, что никто не может победить в этом конфликте. "Все сейчас превратилось в тяжелую окопную борьбу", - цитирует ТАСС политика.

Ранее Вучич выразил мнение, что по итогам конфликта на Украине в проигрыше окажутся все. По его словам, в войне иногда кто-нибудь побеждает, а иногда случается, что все проигрывают.

"Боюсь, что это конфликт, в котором все проиграют, и никто ничего не выиграет", - отметил Вучич.

В мире,Александр Вучич,
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