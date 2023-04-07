В городах со смешанным населением Израиля начались массовые беспорядки

В городах со смешанным арабо-еврейским населением Израиля начались массовые беспорядки, сообщает газета Jerusalem Post.
По данным издания, наиболее масштабные беспорядки отмечены в городе Умм-эль-Фахм, где большинство населения представляет израильские арабы-мусульмане - более чем десятки молодых людей жгут покрышки и бросают в полицейских камни. Как минимум двое человек задержаны. Также беспорядки отмечаются в Иерусалиме, Сахнине, а кроме того - в районе Яффо в Тель-Авиве, в месте компактного проживания израильских арабов.
Ранее в Сети стали появляться кадры ударов ВВС Израиля по Сектору Газа. Авторы видео утверждают, что это работа армии Израиля по позициям сторонников движения ХАМАС в Секторе Газа. Обострение обстановки в Израиле началось на фоне эскалации напряженности в южных районах страны, поблизости от сектора Газа.