Причина смерти актера из "Прослушки" остается загадкой для его семьи

При этом юрист семьи заявляет, что это "не было доказано при вскрытии" и данный диагноз "не соответствует образу жизни и физическому состоянию покойного". По словам адвоката Реддика, артист "был самым физически здоровым человеком" из всех, кого он, адвокат, когда-либо знал. Актер ежедневно тренировался в домашнем спортзале и придерживался строгой диеты. Более того - в контракте Лэнса было прописано обязательное наличие спортивного зала в местах, куда он выезжал на съемки.