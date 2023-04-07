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16 минут назад

Причина смерти актера из "Прослушки" Лэнса Реддика остается загадкой для его семьи

Российская Газетаиещё 4

Семья американского актера Лэнса Реддика, известного по франшизе "Джон Уик" и сериалу "Прослушка", категорически не согласна с обнародованными экспертами причинами его смерти.

Причина смерти актера из "Прослушки" остается загадкой для его семьи
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Напомним. Реддик был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе в середине марта. Как сообщает Deadline, в качестве причины смерти 60-летнего артиста названы ишемическая болезнь сердца и атеросклероз коронарных артерий.

При этом юрист семьи заявляет, что это "не было доказано при вскрытии" и данный диагноз "не соответствует образу жизни и физическому состоянию покойного". По словам адвоката Реддика, артист "был самым физически здоровым человеком" из всех, кого он, адвокат, когда-либо знал. Актер ежедневно тренировался в домашнем спортзале и придерживался строгой диеты. Более того - в контракте Лэнса было прописано обязательное наличие спортивного зала в местах, куда он выезжал на съемки.

Будут ли предприняты семьей артиста какие-либо дальнейшие действия, помимо этого заявления, пока неясно.

В мире,Причина смерти,
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