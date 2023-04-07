$79.50+0.1487.10+0.37
14 минут назад

По всему Израилю открываются бомбоубежища

Вечерняя Москваиещё 5

Общественные бомбоубежища вечером в четверг, 6 апреля, открылись в большинстве городов в Израиле. Это произошло после того, как страна подверглась ракетным обстрелам со стороны Ливана и сектора Газа.

По всему Израилю открываются бомбоубежища
Фото: UnsplashUnsplash

Власти израильских городов сообщают, что бомбоубежища открываются для безопасности и спокойствия жителей. Хотя служба тыла армии страны еще не дала прямых указаний о срочной подготовке убежищ.

Пока обстановка в Израиле относительно спокойная, но в южных районах несколько раз за вечер прозвучали сигналы тревоги, передает портал Arutz Sheva.

6 апреля израильская армия заявила, что по стране ударили 34 ракеты, которые были запущены с территории Ливана. Системы ПВО успели перехватить 25 из них. Власти Израиля уверены, что ответственность за эти атаки несет ХАМАС.

Ответом Израиля на атаку стали авиационные удары по окрестностям города Тир в южном регионе Ливана. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что израильские военные сейчас должны быть готовы к любым ответным мерам.

В мире,Хамас,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий