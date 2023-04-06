Вучич назвал главного противника США

Глава Сербии Александр Вучич рассказал, что в настоящее время идет противостояние между сторонниками многополярного и биполярного мира. Об этом пишет RT на Балканах.

Вучич пояснил, что многие государства желают, чтобы на планете установился многополярный порядок.

На фоне этого, по его мнению, США стремятся к созданию биполярного мира, в котором они будут играть ключевую роль среди демократических стран, а Китай соберет вокруг себя различных изгоев.

По словам Вучича, Сербия склоняется к многополярному миру, так как он позволит республике сохранить суверенитет и военный нейтралитет.

Президент Сербии подчеркнул, что Пекин стремится собрать вокруг себя азиатские державы, Соединенные Штаты также заинтересованы в регионе. Таким образом, пояснил он, Китай становится для Вашингтона главным соперником.