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36 минут назад

Вучич назвал главного противника США

Илья Родин

Глава Сербии Александр Вучич рассказал, что в настоящее время идет противостояние между сторонниками многополярного и биполярного мира. Об этом пишет RT на Балканах.

Вучич назвал главного противника США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вучич пояснил, что многие государства желают, чтобы на планете установился многополярный порядок.

На фоне этого, по его мнению, США стремятся к созданию биполярного мира, в котором они будут играть ключевую роль среди демократических стран, а Китай соберет вокруг себя различных изгоев.

По словам Вучича, Сербия склоняется к многополярному миру, так как он позволит республике сохранить суверенитет и военный нейтралитет.

Президент Сербии подчеркнул, что Пекин стремится собрать вокруг себя азиатские державы, Соединенные Штаты также заинтересованы в регионе. Таким образом, пояснил он, Китай становится для Вашингтона главным соперником.

Кроме того, между странами идет противостояние и на других площадках, отметил сербский лидер. В частности, США стремятся не допустить проигрыша Украины, а Пекин - России.

В мире,Александр Вучич,
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