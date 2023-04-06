Нетаньяху заявил, что враги Израиля заплатят за каждый акт агрессии

«Наши враги не должны заблуждаться, что внутренние разногласия в Израиле помешают нам противостоять им в любом месте и в любое время, когда это потребуется... Мы все без исключения едины в этом. Мы будем бить наших врагов, и они заплатят цену за каждый акт агрессии», – сказал он.