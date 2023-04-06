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Нетаньяху заявил, что враги Израиля заплатят за каждый акт агрессии

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что внутренние разногласия в стране не помешают еврейскому государству покарать врагов за каждый совершённый акт агрессии. Об этом сообщают «Известия».

Нетаньяху заявил, что враги Израиля заплатят за каждый акт агрессии
© globallookpress.com

«Наши враги не должны заблуждаться, что внутренние разногласия в Израиле помешают нам противостоять им в любом месте и в любое время, когда это потребуется... Мы все без исключения едины в этом. Мы будем бить наших врагов, и они заплатят цену за каждый акт агрессии», – сказал он.

Ранее с территории Ливана был совершён ракетный обстрел северной части Израиля. Он был частично отражён ПВО, но в результате падения обломков ракеты погиб один человек и ещё один пострадал. В ответ на это Израиль также запустил ракеты по территории соседнего государства.

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