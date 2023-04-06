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25 минут назад

США, ФРГ и Венгрия выступают против скорого вступления Украины в НАТО

Елена Прошина

США, Германия и Венгрия выступают против предложений Польши и стран Балтии о скорейшем создании дорожной карты вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатов.

США и Германия выступили против вступления Украины в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«США, Германия, Венгрия сопротивляются усилиям таких стран, как Польша, а также балтийских государств, предложить Киеву более глубокие связи с НАТО и передать ясные заявления о поддержке его будущего членства», — говорится в тексте.

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По данным издания, во время переговоров глав МИД НАТО на этой неделе одной из повесток стала помощь Украине. При этом мнения стран на этот счет разделились. Одни предлагали предложить Украине «политический путь» к членству в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, а другие выступали против, в том числе США. Взамен Вашингтон выступил с инициативой сконцентрироваться на военной, финансовой и гуманитарной помощи Киеву.

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