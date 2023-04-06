Стала известна реакция организма Берлускони на лечение рака крови

Организм бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который ранее был госпитализировали из-за рака крови, положительно реагирует на химиотерапию. Диагностируемый у него тип лейкоза может быть вылечен, сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники, близкие к политику.

Отмечается, что состояние 86-летнего Берлускони за последние сутки улучшилось — его организм положительно реагирует на терапию, которая проводится с применением антибиотиков. Источники уточнили, что обнаруженная у него форма лейкемии часто встречается у людей в его возрасте и, как правило, лечится минимально инвазивными методами.