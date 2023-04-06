Американские конгрессмены прибыли на Тайвань

Делегация американских конгрессменов во главе с председателем комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США республиканцем Майклом Макколом прибыла на Тайвань, сообщает NBC News.

Маккол заявил, что визит американской делегации "посылает Коммунистической партии Китая сигнал о том, что США поддерживают Тайвань" и что власти Соединенных Штатов хотят, чтобы Пекин дважды подумал "перед вторжением на Тайвань".