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24 минуты назад

Американские конгрессмены прибыли на Тайвань

Газета.Ru

Делегация американских конгрессменов во главе с председателем комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США республиканцем Майклом Макколом прибыла на Тайвань, сообщает NBC News.

Американские конгрессмены прибыли на Тайвань
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Маккол заявил, что визит американской делегации "посылает Коммунистической партии Китая сигнал о том, что США поддерживают Тайвань" и что власти Соединенных Штатов хотят, чтобы Пекин дважды подумал "перед вторжением на Тайвань".

На Тайвань приехали представители как Республиканской, так и Демократической партии США. Американские законодатели прибыли на Тайвань на следующий день после визита спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти. Политик раскритиковал власти КНР за обвинения Вашингтона в нарушении принципа "одного Китая" на фоне встреч американских политиков с президентом Тайваня Цай Инвэнь.

В мире,Цай Инвэнь,Майкл Маккол,Кевин Маккарти,Демократическая партия США,Конгресс США,
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