Глава ЦРУ выразил недовольство сближением Саудовской Аравии с Ираном

Глава ЦРУ Уильям Бернс во время необъявленного визита в Саудовскую Аравию выразил недовольство решением властей королевства наладить отношения с Ираном и Сирией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Бернс посетил Саудовскую Аравию ранее на этой неделе. В ходе своего визита он «выразил разочарование действиями королевства».

«Он сказал кронпринцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, что США были ошарашены восстановлением отношений Эр-Рияда с Ираном и Сирией — странами, которые по-прежнему находятся под жесткими санкциями Запада», — говорится в сообщении.