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5 минут назад

Глава ЦРУ выразил недовольство сближением Саудовской Аравии с Ираном

Елена Прошина

Глава ЦРУ Уильям Бернс во время необъявленного визита в Саудовскую Аравию выразил недовольство решением властей королевства наладить отношения с Ираном и Сирией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Глава ЦРУ выразил недовольство сближением Саудовской Аравии с Ираном
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бернс посетил Саудовскую Аравию ранее на этой неделе. В ходе своего визита он «выразил разочарование действиями королевства».

«Он сказал кронпринцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, что США были ошарашены восстановлением отношений Эр-Рияда с Ираном и Сирией — странами, которые по-прежнему находятся под жесткими санкциями Запада», — говорится в сообщении.

Также, по словам собеседника американского издания, Бернс обсудил с саудовскими властями сотрудничество в сфере разведки и противодействия терроризму.

В мире,Уильям Бернс,ЦРУ,
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