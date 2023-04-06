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15 минут назад

Боррель собирается посетить Китай 13 апреля

Газета.Ru

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассчитывает приехать в Пекин в середине апреля, передает Reuters. Как заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, руководитель ведомства должен посетить Китай с официальным визитом с 13 по 15 апреля.

Боррель собирается посетить Китай
Фото: газета.ругазета.ру

Как отмечается, поездка Борреля станет, вероятно, последней в целой серии визитов высокопоставленных европейских политиков в Пекин. К примеру, КНР в апреле уже посетила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а в марте в Китае побывал премьер-министр Испании Педро Санчес.

Помимо председателя ЕК и главы испанского правительства, приехал в Пекин и президент Франции Эммануэль Макрон. При этом пока основные темы визита Борреля в КНР неизвестны, но сам глава европейской дипломатии указывал на беспокойство Брюсселя из-за партнерства Пекина с Москвой.

В мире,Петер Стано,Жозеп Боррель,Эммануэль Макрон,Педро Санчес,Еврокомиссия,ЕС,
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