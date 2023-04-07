Нетаньяху выступил с заявлением на фоне конфликта с Ливаном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед заседанием военно-политического кабинета заявил, что враги Израиля «заплатят цену за каждый акт агрессии против еврейского государства».

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«Внутренние дебаты в Израиле не помешают нам действовать против них в любом месте и в любое время, когда это потребуется», - цитирует Нетаньяху РИА Новости.

Срочное совещание военно-политического кабинета с участием ключевых министров было созвано после ракетной атаки со стороны Ливана. По данным израильской армии, как минимум 34 ракеты были выпущены в четверг по Израилю с ливанской территории. Пять из них упали на израильской территории, 25 перехватила ПВО.

Атаке подверглись северные территории страны. После этого Израиль нанес ответный удар по югу Ливана. Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве приостановил все рейсы, воздушное пространство на севере страны было закрыто.