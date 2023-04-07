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9 минут назад

Нетаньяху пообещал, что враги Израиля заплатят цену за каждый акт агрессии

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед заседанием военно-политического кабинета заявил, что враги Израиля «заплатят цену за каждый акт агрессии против еврейского государства».

Нетаньяху выступил с заявлением на фоне конфликта с Ливаном
Фото: ТАССТАСС

«Внутренние дебаты в Израиле не помешают нам действовать против них в любом месте и в любое время, когда это потребуется», - цитирует Нетаньяху РИА Новости.

Срочное совещание военно-политического кабинета с участием ключевых министров было созвано после ракетной атаки со стороны Ливана. По данным израильской армии, как минимум 34 ракеты были выпущены в четверг по Израилю с ливанской территории. Пять из них упали на израильской территории, 25 перехватила ПВО.

ВВС Израиля начали массированную атаку по сектору Газа

Атаке подверглись северные территории страны. После этого Израиль нанес ответный удар по югу Ливана. Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве приостановил все рейсы, воздушное пространство на севере страны было закрыто.

Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился готовиться к любым возможным ответным мерам после обстрела с ливанской территории. Как считает старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь, обострение обстановки на северной границе Израиля связано с глубоким политическим кризисом в стране.

В мире,Биньямин Нетаньяху,ВШЭ,
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