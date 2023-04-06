Британские монархи засекретили свои миллиардные доходы от подданных

Члены британской королевской семьи получили доходы на сумму более миллиарда фунтов стерлингов от спорных поместий - герцогств Ланкастер и Корнуолл. Речь идет о деньгах, которые поступали в течение 70 лет на счета ныне покойной Елизаветы II и взошедшего после ее кончины на престол короля Карла III. Как оказалось, указанные земли являются прибыльными коммерческими проектами с находящимися там сельскохозяйственными угодьями, старинными замками, элитной недвижимостью и фешенебельными отелями.

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В британской прессе активно дискутируют о том, следует ли монаршим особам оставлять столь солидные прибыли себе или их следует сдавать в государственную казну. Пикантность ситуации заключается в том, что королевская семья и так регулярно получает из бюджета Британии внушительные средства на покрытие официальных расходов.

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Журналисты газеты Guardian отмечают, что доходы британских монархов до сих пор остаются тайной за семью печатями и не подлежат общественному контролю. Корреспонденты рассказывают, что неоднократно направляли запросы в Букингемский дворец с просьбой прояснить такие нюансы, как стоимость коронации Карла III, налоговая ставка Его Величества на доходы или траты на обеспечение безопасности королевского дома. Но репортеров попросили больше не совать нос не в свои дела. В поступивших ответах содержатся емкие, лаконичные и не отличающиеся аристократической тонкостью формулировки - "спросите кого-нибудь еще", "разберитесь самостоятельно" или "вы не имеете права знать". Последнюю сентенцию особо чувствительные работники пера и вовсе посчитали оскорблением.

Авторы Guardian указывают, что после смерти Елизаветы II в ее некрологах можно было увидеть много комплиментарных слов о спокойном правлении королевы, ее невмешательстве в политические процессы. Но почему-то никто не сказал про тотальную секретность, которая появилась при личном участии монаршей особы и теперь затрагивает практически все касающиеся британской короны вопросы. В итоге жители Альбиона лишены элементарных сведений о своем короле и членах его семьи.

До сих пор на британских островах запрещено придавать гласности любую частную переписку с королем или его наследником. При этом абсолютно неважно, о чем идет речь в письмах. Строгие ограничения распространяются и на критику в парламенте поведения членов королевского рода, даже если дело касается возмутительных и нелицеприятных поступков. Якобы доступные для исследователей архивы королевской семьи можно получить только с разрешения Виндзоров, так как эти бумаги являются их личной собственностью.