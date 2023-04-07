В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Сигнал об угрозе с воздуха звучит в Черниговской и Сумской областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Фото: nsn.fm nsn.fm

Воздушную тревогу в Черниговской и Сумской областях объявили практически одновременно. Сигнал прозвучал в 22:35 по московскому времени. Информации и пострадавших и разрушениях не поступало.