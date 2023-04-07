В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Сигнал об угрозе с воздуха звучит в Черниговской и Сумской областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Воздушную тревогу в Черниговской и Сумской областях объявили практически одновременно. Сигнал прозвучал в 22:35 по московскому времени. Информации и пострадавших и разрушениях не поступало.
Россия начала наносить удары по украинской инфраструктуре после теракта на Крымском мосту. В Кремле обвинили в произошедшем Киев. В Москве 9 марта прозвучала ложная информация о воздушной тревоге, передает «Радиоточка НСН».