Грузия закрыла въезд в страну для американского эксперта

«После того как он [американец Коминсс] был уличен в той деятельности, которой занимался, [власти Грузии запретили ему въезд в страну]. А деятельность была связана с тренировкой, дачей указаний и так далее деструктивно настроенным группам на акциях 7-8 марта», — заявил Лилуашвили.