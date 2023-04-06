Си Цзиньпин описал позицию Китая по Украине одной фразой

Суть позиции Китая по украинскому кризису можно описать одной фразой: "способствовать миру и переговорам". Об этом в четверг заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине.

"Китай всегда самостоятельно определяет свою позицию, исходя из существа самого дела. Позицию КНР по украинскому вопросу можно охарактеризовать одним предложением: способствовать миру и переговорам, - приводит слова Си Цзиньпина сайт МИД КНР.

- Китай призывает все стороны сохранять спокойствие и здравомыслие, совместно создавать условия для мирных переговоров. На данный момент приоритетом является содействие прекращению боевых действий, а также недопущение разжигания огня и усложнения проблем".

По словам китайского лидера, Пекин продолжит активно призывать к мирным переговорам. Он сказал, что Китай поддержит Европу в выдвижении планов политического урегулирования украинского кризиса, исходя из ее собственных фундаментальных и долгосрочных интересов, а также в создании сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности.