Эксперт назвал причину обострения у северных границ Израиля

Обострение обстановки на северной границе Израиля связано с глубоким политическим кризисом, который происходит в стране. Такое мнение высказал старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь.

«Кризис связан с тем, что впервые в истории Израиля было сформировано ультраправое правительство... Как минимум два министра в правительстве громко и безапелляционно озвучивают антиарабские и антиисламские заявления», - сказал он.

Видео дня

В результате определенные круги в палестинском движении сопротивления, в частности ХАМАС, и ряд других боевых организаций начинают использовать заявления официальных лиц Израиля против самого Израиля.

«Совершенно обоснованно заявляя: “Cмотрите, Израиль показывает свое лицо, он снимает овечью шкуру, мы видим там волчьи клыки, он собирается устроить нам Варфоломеевскую ночь. Мы должны этого не допустить, защитить наших братьев”», - объяснил логику палестинцев Зелтынь.

Кроме того, по словам политолога, на этот политический кризис накладываются события в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, где каждый год наблюдается напряженная ситуация.

Днем в четверг, 6 апреля, по Израилю выпустили ракеты с территории Ливана, как минимум одна ракета была перехвачена системой ПВО «Железный купол» над севером страны. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на Силы обороны Израиля.

В первый день праздника Песах в Бецет, Шломи и других городах Западной Галилеи, недалеко от границы с Ливаном, прозвучали сирены, оповещающие о приближающихся ракетах.

Спасательная служба сообщила, что один мужчина получил легкие ранения осколками ракеты, еще один был ранен по дороге в бомбоубежище.

Ответственность за атаку пока никто не взял, но ракеты были запущены через несколько часов после того, как ливанское движение «Хезболла» заявило, что поддержит «все меры», которые палестинцы могут предпринять против Израиля после столкновений на Храмовой горе.

Премьер-министра Биньямина Нетаньяху проинформировали об атаках, он начал экстренное совещание с военными и руководителями службы безопасности.

Ливанские СМИ сообщили, что израильская артиллерия обстреляла южный ливанский город Аль-Клайле, пишет Haaretz.

Атака из Ливана произошла на фоне ракетных обстрелов из сектора Газа и столкновений у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.

В ночь на 5 апреля из сектора Газа по Израилю было выпущено девять ракет. В радикальной палестинской группировке «Исламский джихад» заявили, что удар стал ответом на «попытку осквернения Храмовой горы» - планы по жертвоприношению козла на Пасху верующими-евреями.

Место на вершине холма в Иерусалиме является самым священным в иудаизме и третьим по святости в исламе. Для евреев этот холм - Храмовая гора, место двух библейских храмов, а для мусульман - Харам аш-Шариф, место восхождения пророка Мухаммеда на небеса.

Вся вершина холма считается мусульманами комплексом мечети Аль-Акса. Евреям и другим немусульманам разрешено посещать комплекс, но не молиться.

На фоне событий вокруг Храмовой горы в Восточном Иерусалиме начались столкновения верующих-мусульман с полицией.

Армия обороны Израиля сообщила, что из Ливана по северу страны были выпущены 34 ракеты. Об этом сообщает пресс-служба армии в Twitter.

«25 ракет были перехвачены системой воздушной обороны ЦАХАЛа, а 5 упали на территории Израиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что судьба еще четырех пусков выясняется.

Три человека получили ранения в четверг в результате ракетного обстрела северных районов Израиля с ливанской территории. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

По ее информации, речь идет о легких повреждениях от осколков снарядов. Всем пострадавшим - 19-летнему подростку, 26-летнему мужчине и 60-летней женщине - оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

Очевидцы обстрела севера Израиля со стороны Ливана рассказали подробности о произошедшем. В беседе с «Лентой.ру» один из местных жителей сообщил, что во время стрельбы сирены в городе не работали.

«Я ничего не видел, только слышал. Лежал спокойно в кровати, как вдруг слышу взрывы и пролетающие истребители. От взрывной волны аж окна тряслись. Я сначала недоумевал, что происходит, но потом услышал, как соседская девочка плачет и зовет маму. Я выбежал на улицу и стал слушать серии взрывов: работу наших ПВО и периодически пролетающие истребители. Уже много лет не слышал подобное. Сирены почему-то не работали», — рассказал один из местных жителей.

Другой местный житель сообщил «Ленте.ру», что север Израиля подвергся самому массированному ракетному удару с 2006 года.

«Я и моя семья находимся в населенном пункте в горах, куда не было попаданий, но всем, включая маленьких детей, пришлось прятаться в специальных защищенных комнатах. Дети напуганы», — поделился он.

Еще один житель севера Израиля в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что в регионе давно не было подобных инцидентов.

«Ракеты падали в 20 километрах от меня. Работал купол, были слышны громкие хлопки. На севере давно не было такой заварухи», — сообщил он.

Израиль обстрелял южные районы Ливана в ответ на запуск ракет с территории этой страны, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник в силах безопасности. Под удар попали окраины населенного пункта Эль-Клейла неподалеку от города Тир.

Сообщается, что по территории Ливана выпущено не меньше 15 ракет. Над территорией страны на небольшой высоте летают израильские самолеты-разведчики, передает Sky News Arabia.

Депутат ливанского парламента Касем Хашем заявил, что Израиль запустил по территории Ливана более 90 ракет.

Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, ракеты по Израилю с территории Ливана, вероятнее всего, были запущены из палестинских лагерей.

Израильская авиация выполняет полёты над южными районами Ливана после обстрела населённого пункта под Тиром, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

«Израильские самолёты совершают полёты над южными районами Ливана после обстрела окрестностей населённого пункта Клейла», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент в районе обстрела установилось «хрупкое затишье».

Палестинские группировки ответственны за обстрелы Израиля, осуществленные в четверг с территории Ливана. С таким утверждением выступило агентство Reuters со ссылкой на три источника.

По их данным, движение "Хезболлах", чьи отряды дислоцируются в том числе в южных районах Ливана, к атаке непричастно. Подробностей о том, какие именно палестинские группировки могут стоять за обстрелом израильской территории, источники не привели.

Ранее источник, близкий к партии "Хезболлах", сообщил телеканалу Al Arabiya, что она "не имеет отношения к запуску ракет" по Израилю.

RT Arabic заявили в ливанских спецслужбах, что в Ливане уже обнаружили ракетные установки, использовавшиеся для обстрела Израиля.

«Ливан начал расследование, чтобы выяснить, кто стоит за запуском десятков ракет по Израилю. Обнаружены ракетные установки на юге Ливана, с которых были совершены удары», — отметили в спецслужбах.

Обмен ракетными обстрелами между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла» является вялотекущей войной, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Евгений Сатановский. По мнению эксперта, обострение ситуации на границах является продолжением старых схем. Ранее СМИ сообщили об ответной атаке Израиля по Ливану, с территории которого по еврейскому государству были выпущены несколько ракет.