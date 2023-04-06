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17 минут назад

Во Львове заявили о прекращении существования УПЦ в городе

Елена Прошина

Во Львове прекратила существование каноническая Украинская православная церковь. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Садовой.

«За эти два дня завершили историю Московского патриархата в нашем городе», — написал он.

Садовой сообщил о сносе храма во имя равноапостольного князя Владимира. Кроме того накануне сторонники раскольнической структуры «Православная церковь Украины» захватили церковь Георгия Победоносца.

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«Самострой на Сыхове демонтирован. Помещение на пекарской официально перешло в пользование Первого медобъединения. В дальнейшем там будем развивать реабилитацию для военных. Монастырь ПЦУ, который там находится продолжит свое служение. Храм на улице Бобанича теперь будет использовать религиозная община Православной церкви Украины. Владелица помещения на Антоновича разорвала соглашение с Московским патриархатом. Этот приход прекратил богослужение», — отметил Садовой.

Напомним, что в последний год власти Украины организовали масштабные гонения на УПЦ. Их причиной в стране называли связь с Россией.

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