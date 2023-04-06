«Самострой на Сыхове демонтирован. Помещение на пекарской официально перешло в пользование Первого медобъединения. В дальнейшем там будем развивать реабилитацию для военных. Монастырь ПЦУ, который там находится продолжит свое служение. Храм на улице Бобанича теперь будет использовать религиозная община Православной церкви Украины. Владелица помещения на Антоновича разорвала соглашение с Московским патриархатом. Этот приход прекратил богослужение», — отметил Садовой.