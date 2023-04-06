Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение о закрытии воздушного пространства на севере страны для самолетов гражданской авиации, пишет военный эксперт Эммануэль Фабиан в статье для The Times of Israel.

Эксперт пояснил, что в четверг днем, 6 апреля, север Израиля подвергся мощной ракетной атаке со стороны Ливана. В общей сложности, были выпущены 90 ракет.

Часть из них была перехвачена комплексами ПВО Iron Dome («Железный купол»). Вместе с тем, при обстрелах были ранены два человека.

По его данным, подчиненные немедленно проинформировали Биньямина Нетаньяху об инцидентах. Он принял соответствующие меры и объявил об экстренном совещании с военными и руководителями службы безопасности.

Автор статьи отметил, что ни одна группировка пока не взяла себя ответственность за ракетные обстрелы.