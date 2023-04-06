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34 минуты назад

Власти Израиля закрыли воздушное пространство на севере страны для гражданских самолетов

Илья Родин

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение о закрытии воздушного пространства на севере страны для самолетов гражданской авиации, пишет военный эксперт Эммануэль Фабиан в статье для The Times of Israel.

Эксперт пояснил, что в четверг днем, 6 апреля, север Израиля подвергся мощной ракетной атаке со стороны Ливана. В общей сложности, были выпущены 90 ракет.

Часть из них была перехвачена комплексами ПВО Iron Dome («Железный купол»). Вместе с тем, при обстрелах были ранены два человека.

По его данным, подчиненные немедленно проинформировали Биньямина Нетаньяху об инцидентах. Он принял соответствующие меры и объявил об экстренном совещании с военными и руководителями службы безопасности.

Автор статьи отметил, что ни одна группировка пока не взяла себя ответственность за ракетные обстрелы.

Напомним, что накануне произошли столкновения палестинцев с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе Иерусалима. Полицейские задержали свыше 350 человек.

В мире,Видео,Биньямин Нетаньяху,
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