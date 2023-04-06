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13 минут назад

Си Цзиньпин назвал приоритет дипломатии Китая

Елена Прошина

Во время разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что развитие отношений с Евросоюзом является приоритетом для дипломатии Китая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин назвал приоритет дипломатии Китая
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он также отметил, что Китай всегда относился к Евросоюзу как к «стратегической силе в международной структуре». По словам Си Цзиньпина, Китай намерен и дальше поддерживать тесные контакты с Евросоюзом, а также укреплять взаимное стратегическое доверие.

«Вместе преодолевать помехи и вызовы, осуществлять функционирование двусторонних отношений на высоком уровне», – заявил председатель КНР.

6 апреля в Пекине состоялась трехсторонняя встреча Си Цзиньпина, президента Франции Эммануэля Макрона, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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