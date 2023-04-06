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1 час назад

Швеция отказала Турции в выдаче обвиняемого в терроризме

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Швеция отказала Турции в выдаче мужчины, обвиняемого Анкарой в терроризме. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает Svenska Dagbladet со ссылкой на шведское агентство TT.

Швеция отказала Турции в выдаче обвиняемого в терроризме
Фото: Иван Водопьянов / КоммерсантъИван Водопьянов / Коммерсантъ

Отмечается, что 50-летний подозреваемый является подданным Швеции, потому не может быть экстрадирован. При этом Анкара заявляет, что он является членом вооруженной террористической организации в Турции. Уточняется, что запрос об экстрадиции поступил в ноябре 2022 года.

В то же время правительство Швеции дало разрешение на выдачу приговоренного к почти 13 годам тюрьмы за мошенничество. Гражданин Турции был задержан в Швеции, и Верховный суд королевства указал, что не видит препятствий для экстрадиции.

В июле 2022 года Швеция отказала Турции в экстрадиции курдов. В МИД королевства пояснили, что меморандум, заключенный между двумя государствами для присоединения Швеции к НАТО, этого не предполагает.

Турция пока не одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО. Тем не менее представитель президента Турции Ибрагим Калын отметил, что Анкара не закрывала двери в Североатлантический альянс для Стокгольма.

В мире,Ибрагим Калын,НАТО,
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