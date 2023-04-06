Литва направит Украине новый пакет военной помощи на €41 млн. Об этом в своем Twitter написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Фото: Virginia Mayo/AP Virginia Mayo/AP

По словам министра, новый пакет помощи "будет включать в себя оборудование и взносы в международные фонды". Информация об этом была опубликована после визита Анушаускаса в Украину.

Ранее Анушаускас заявлял, что деньги, собранные в результате введения для коммерческих банков страны взноса солидарности, будут использованы для повышения военной мобильности.

Минобороны республики поддерживает эту инициативу Минфина Литвы.