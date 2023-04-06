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19 минут назад

Литва направит Украине новый пакет военной помощи на €41 млн

Газета.Ru

Литва направит Украине новый пакет военной помощи на €41 млн. Об этом в своем Twitter написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Литва направит Украине новый пакет военной помощи на €41 млн
Фото: Virginia Mayo/APVirginia Mayo/AP

По словам министра, новый пакет помощи "будет включать в себя оборудование и взносы в международные фонды". Информация об этом была опубликована после визита Анушаускаса в Украину.

Ранее Анушаускас заявлял, что деньги, собранные в результате введения для коммерческих банков страны взноса солидарности, будут использованы для повышения военной мобильности.

Минобороны республики поддерживает эту инициативу Минфина Литвы.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что президент Украины Владимир Зеленский приглашен на предстоящий саммит НАТО, который должен пройти в июле в Литве. По его словам, как именно украинский лидер будет участвовать в мероприятии все еще неизвестно.

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