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Китай призвал Запад прекратить давать ему указания по ситуации на Украине

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью «Известиям» Пекину, как ему стоит действовать в вопросе ситуации на Украине, призвав их прекратить давление на КНР.

Китай призвал Запад прекратить давать ему указания по ситуации на Украине
© РИА Новости

«Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю, и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на него», — заявил дипломат.

Он напомнил, что с начала конфликта на Украине Пекин предпринимал шаги, которые должны были позволить решить ситуацию дипломатическим путем. Ханьхуэй подчеркнул, что отнюдь не действия Китая привели к началу кризиса на Украине, Пекин не является стороной конфликта и не поставляет вооружения ни одной из стран, которые в нем участвуют.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен оценил позицию Китая по Украине и заявил, что Пекин хочет выглядеть приверженцем мира на Украине в глазах международного сообщества, одновременно помогая России. Некоторые инициативы Китая он назвал позитивными и подчеркнул, что следует размещать суверенитет в центре внимания.

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