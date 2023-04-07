Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью «Известиям» Пекину , как ему стоит действовать в вопросе ситуации на Украине , призвав их прекратить давление на КНР.

«Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю, и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на него», — заявил дипломат.

Он напомнил, что с начала конфликта на Украине Пекин предпринимал шаги, которые должны были позволить решить ситуацию дипломатическим путем. Ханьхуэй подчеркнул, что отнюдь не действия Китая привели к началу кризиса на Украине, Пекин не является стороной конфликта и не поставляет вооружения ни одной из стран, которые в нем участвуют.