Бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони поставлен диагноз рак крови

86-летний пациент был госпитализирован в миланскую больницу Сан-Раффаэле в среду с проблемами с сердцем и одышкой. Лидер Forza Italia проходит интенсивную терапию, чтобы восстановить правильное насыщение крови кислородом, сообщает Corriere della Sera.

По сообщениям, он находится в реанимации, и его состояние тяжелое, но стабильное.

Берлускони - один из самых противоречивых современных лидеров Италии, который в последние годы то и дело попадает в больницы. Партия Берлускони Forza Italia входит в правую коалицию премьер-министра Джорджии Мелони, но он не играет никакой роли в правительстве.