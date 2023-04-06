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38 минут назад

Бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони поставлен диагноз рак крови

runews24.ru

Бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони поставлен диагноз рак крови
Фото: runews24.rurunews24.ru

86-летний пациент был госпитализирован в миланскую больницу Сан-Раффаэле в среду с проблемами с сердцем и одышкой. Лидер Forza Italia проходит интенсивную терапию, чтобы восстановить правильное насыщение крови кислородом, сообщает Corriere della Sera.

По сообщениям, он находится в реанимации, и его состояние тяжелое, но стабильное.

Берлускони - один из самых противоречивых современных лидеров Италии, который в последние годы то и дело попадает в больницы. Партия Берлускони Forza Italia входит в правую коалицию премьер-министра Джорджии Мелони, но он не играет никакой роли в правительстве.

"Искренние и сердечные пожелания скорейшего выздоровления Сильвио Берлускони. Forza Silvio (Вперед, Сильвио)", - написала г-жа Мелони в социальных сетях.

 

В мире,Сильвио Берлускони,
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