Гигантский рубин выставят на торги в США за рекордную сумму

Гигантский рубин весом 55,22 карата выставят на аукционе Sotheby’s в США. Как сообщает РИА Новости, организаторы планируют выручить за него рекордную сумму свыше 30 млн долларов.

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В соцсетях говорится, что драгоценный камень Estrela de FURA 55.22 будет выставлен на торги в Нью-Йорке в июне и станет «самым большим и самым ценным рубином, когда-либо появлявшимся на аукционе».

Сам камень был найден в июле 2020 года канадской горнодобывающей фирмой Fura Gems в Мозамбике. До обработки вес рубина был около 101 карата, а эксперты считают находку «исключительным сокровищем природы» из-за его размеров, а также ярко-красного оттенка.