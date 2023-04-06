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57 минут назад

Премьер Вьетнама выступил против антироссийских санкции и изоляции РФ

Газета.Ru

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь заявил, что Ханой не одобряет ограничительные меры в отношении Москвы, введенные преимущественно западными государствами на фоне российской военной спецоперации на Украине, передает РИА Новости. По его словам, республика также выступает против попыток какой-либо изоляции России.

Премьер Вьетнама выступил против антироссийских санкции и изоляции РФ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Не поддерживаем санкции, мы не поддерживаем изоляцию России. Мы являемся ответственным членом международного сотрудничества. Мы не выбираем сторону, мы выбираем правосудие», — отметил Фам Минь Тинь.

Как указал премьер Вьетнама, Ханой поддерживает усиление взаимодействия с Москвой и рад развитию сотрудничества между двумя государствами. Он также добавил, что развитие необходимо, в частности, с учетом текущей ситуации.

Ранее СМИ сообщили, что стремление Запада «сжечь» рубль привело к укреплению российской экономики. Как отмечалось, «двойным ударом» стало решение российского руководства продавать нефть и золото за рубли.

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