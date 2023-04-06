Во Франции указали на экономическое превосходство БРИКС над G7

«Вот оно! БРИКС экономически мощнее, чем G7! 31,5 процента мирового ВВП против 30,7 процента, и разрыв продолжит расти! А мы все еще застряли в старом упадочном мире из-за ЕС и НАТО! Большая ошибка! Хватит! Давайте будем свободными», — подчеркнул Филиппо.