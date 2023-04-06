Во Франции указали на экономическое превосходство БРИКС над G7

Бывший французский депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо указал на высокий экономический потенциал БРИКС. Он, по словам политика, намного превосходит потенциал «Группы семи» (G7). Своим мнением он поделился в Twitter.
«Вот оно! БРИКС экономически мощнее, чем G7! 31,5 процента мирового ВВП против 30,7 процента, и разрыв продолжит расти! А мы все еще застряли в старом упадочном мире из-за ЕС и НАТО! Большая ошибка! Хватит! Давайте будем свободными», — подчеркнул Филиппо.
Филиппо не поддерживает Запад в вопросе введения санкций против России и поставок вооружения Киеву.
БРИКС является межгосударственным объединением Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики. В глобальной экономике государства БРИКС занимают уникальное место.
Ранее министр иностранных дел России Серей Лавров заявил, что создание единой валюты БРИКС обсудят в августе 2023 года.