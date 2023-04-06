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1 час назад

Во Франции указали на экономическое превосходство БРИКС над G7

Лера Букина

Бывший французский депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо указал на высокий экономический потенциал БРИКС. Он, по словам политика, намного превосходит потенциал «Группы семи» (G7). Своим мнением он поделился в Twitter.

Во Франции указали на экономическое превосходство БРИКС над G7
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Вот оно! БРИКС экономически мощнее, чем G7! 31,5 процента мирового ВВП против 30,7 процента, и разрыв продолжит расти! А мы все еще застряли в старом упадочном мире из-за ЕС и НАТО! Большая ошибка! Хватит! Давайте будем свободными», — подчеркнул Филиппо.

Филиппо не поддерживает Запад в вопросе введения санкций против России и поставок вооружения Киеву.

БРИКС является межгосударственным объединением Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики. В глобальной экономике государства БРИКС занимают уникальное место.

Ранее министр иностранных дел России Серей Лавров заявил, что создание единой валюты БРИКС обсудят в августе 2023 года.

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