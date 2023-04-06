Лукашенко назвал непростой ситуацию вокруг России и Белоруссии

Ситуация вокруг России и Белоруссии непростая, но страны достойно выдержали "массированные удары", заявил в четверг на заседании Высшего госсовета Союзного государства президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Ситуацию вокруг наших стран вы знаете, она непростая. Без сомнения, мы достойно выдержали первые "массированные удары", - сказал он.
Лукашенко отметил успехи в проведении политики импортозамещения и подчеркнул, что экономическая блокада России и Белоруссии и не могла удаться, поскольку экономика двух стран "в принципе самодостаточная".
Однако вслед за экономическим давлением последовало военное, сказал он.
"На смену неудавшимся попыткам экономической блокады <...> начали целенаправленно давить в военном отношении, наращивая силы и средства НАТО у границ Белоруссии и России", - указал Лукашенко.