Лукашенко назвал непростой ситуацию вокруг России и Белоруссии

Ситуация вокруг России и Белоруссии непростая, но страны достойно выдержали "массированные удары", заявил в четверг на заседании Высшего госсовета Союзного государства президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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"Ситуацию вокруг наших стран вы знаете, она непростая. Без сомнения, мы достойно выдержали первые "массированные удары", - сказал он.

Лукашенко отметил успехи в проведении политики импортозамещения и подчеркнул, что экономическая блокада России и Белоруссии и не могла удаться, поскольку экономика двух стран "в принципе самодостаточная".

Однако вслед за экономическим давлением последовало военное, сказал он.