Житель США избил продавца мороженой рыбой

"Никогда не думал, что придется такое говорить, но если вы нападаете на кого-то с рыбой в нашем округе, то вы подвернитесь уголовному преследованию. Замороженная рыба опасна, если вы используете ее, чтобы ударить кого-то по голове", - заявил Лусидо.