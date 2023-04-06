Житель США избил продавца мороженой рыбой

Гражданин США Джобуль Хосейн был арестован по обвинению в избиении продавца мороженой рыбой. Об этом сообщил в социальной сети прокурор округа Макомб штата Пичиган Питер Лусидо.
По версии следствия, вечером 2 апреля подозреваемый Джобуль Хусейн ударил по голове продавца рыбы, который заявил, что закончил работу раньше из-за священного для мусульман месяца Рамадан. Вес импровизированной дубинки составил два килограмма, мужчина взял ее с прилавка. После удара продавец был доставлен в больницу.
"Никогда не думал, что придется такое говорить, но если вы нападаете на кого-то с рыбой в нашем округе, то вы подвернитесь уголовному преследованию. Замороженная рыба опасна, если вы используете ее, чтобы ударить кого-то по голове", - заявил Лусидо.
3 апреля Хусейн предстал перед судом, где ему было предъявлено обвинение в нападении с отягчающими обстоятельствами. На данный момент гражданин США находится на свободе, его освободили под залог в $5 тыс.
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