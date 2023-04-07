Посол РФ в Дании: объект рядом с "Севпотоком - 2" был частью взрывного устройства

Посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил, что, по мнению московских экспертов, объект, обнаруженный рядом с газопроводом «Северный поток — 2», был частью взрывного устройства.

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Он добавил, что отказ Дании, Германии и Швеции сотрудничать с РФ по расследованию диверсии на «Северных потоках» подрывает доверие к результатам их расследования.

Ранее прокурор Швеции Матс Люнгквист говорил, что власти страны не считают необходимым сотрудничать с Российской Федерацией в рамках расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».