Обеспечить единые стандарты подготовки кадров и совместное развитие технологий в медицинской сфере необходимо, как и укреплять сотрудничество по развитию фармацевтической отрасли, — об этом говорили на саммите министров здравоохранения стран СНГ. Встреча на таком уровне была организована впервые в рамках форума «Здоровое общество», состоявшегося в Санкт-Петербурге.

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Общие интересы

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Региональное сотрудничество для развития общественного здравоохранения было одной из магистральных тем форума «Здоровое общество». Кульминацией обсуждения стал саммит министров здравоохранения стран Содружества независимых государств (СНГ).

По словам министра здравоохранения Республики Армения Анаит Аванесян, ни одна страна сегодня не способна решать проблемы здравоохранения в одиночку. В этой связи развитие национальной системы здравоохранения возможно путем сотрудничества в рамках СНГ и ЕАЭС.

Экосистема «Здоровое общество» — это профильная платформа, созданная фондом «Росконгресс» для прямого диалога на национальном и международном уровне представителей органов власти и экспертных сообществ для совместного поиска практических предложений по решению ключевых вопросов в области здравоохранения.

"У нас есть общая база, и действительно в рамках союзного государства у нас фактически идентифицированы все наши совместные шаги в рамках ЕАЭС, в рамках СНГ. Чем шире охват нашего совместного взаимодействия, тем более мы сильны, тем более сильны ресурсно, в том числе вырабатывая наиболее успешные общие шаги", - Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Белоруссии.

Министр здравоохранения Республики Узбекистан Амрилло Иноятов отметил важность укрепления сотрудничества в сфере здравоохранения, развития высоких технологий и фармацевтической отрасли на пространстве Содружества для обеспечения здоровья граждан. Он также подчеркнул, что СНГ с момента своего создания прикладывает значительные усилия для укрепления взаимодействия между странами-членами, включая трек общественного здравоохранения.

Кадровый стандарт

Приоритетным направлением развития сотрудничества в СНГ является подготовка квалифицированных медицинских кадров, отметили на саммите. Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала, в какую острую проблему выливается недостаток внимания к этому вопросу со стороны государства.

На госсектор приходится более 70 процентов оборота медицинского рынка стран СНГ. С 2017 по 2019 год на государственное финансирование приходилось в среднем 70,5 процента оборота рынка, - данные BusinesStat

По мнению участников форума, медицинское образование в странах СНГ имеет исторически сложившуюся сильную клиническую базу и научную школу. Наиболее актуальными вызовами сегодня являются обеспечение единых стандартов медицинского образования в странах Содружества, внедрение новых технологий и совершенствование интеграционных механизмов.

Курс на самодостаточность

Критически важным национальным приоритетом для России является разработка собственных импортозамещающих и импортоопережающих технологий. С этой целью в 2023 году Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова начнет подготовку медицинских инженеров, сообщил проректор вуза по инновационной и клинической деятельности Виктор Фомин, выступая на форуме «Здоровое общество». Для формирования мотивации еще в школьные годы в Сеченовском предуниверсарии на базе десятого класса откроется первый инженерный класс.

«Организация подготовки медицинских инженеров, которые будут востребованы отраслью и индустриальными партнерами, именно в медицинских вузах является нашей приоритетной задачей на ближайшие годы. Ее решение в полной мере будет работать на обеспечение нашего технологического суверенитета», — подчеркнул Виктор Фомин.

А достижение Россией технологического суверенитета в области здравоохранения поспособствует и развитию медицинских технологий в СНГ.

Поучительный пример

О проблемах системы здравоохранения Армении на саммите рассказал Александр Базарчян, директор республиканского Национального института здравоохранения. По его словам, в ходе реформы системы аккредитации медицинских специалистов произошел масштабный отсев медперсонала среднего уровня.

Как сообщили армянские СМИ, после вступления в силу поправок к закону «О медицинской помощи и обслуживании населения» и внедрения в стране западной кредитной модели непрерывного профессионального развития медработников из 40 тысяч работающих в Армении медработников право заниматься профессиональной деятельностью получили лишь 27 тысяч.

Медработники лишились возможности пройти аккредитацию и получить достаточное количество кредитов. «Мы выявили в процессе аккредитации огромное количество проблем — возможно, еще двадцатилетней давности», — пояснил Александр Базарчян. Он подчеркнул, что в итоге специалисты были вынуждены отойти от работы, по крайней мере на время, сейчас их деятельность приостановлена. Параллельно в Армении набирает обороты коррупционный скандал, связанный с расходованием средств на борьбу с коронавирусом. Одним из обвиняемых является бывший министр здравоохранения страны Арсен Торосян.

Фонд Росконгресс

Открытый вопрос

Самостоятельность, приоритет национальных и региональных интересов для стран СНГ также имеют критическое значение в контексте непрекращающихся попыток ВОЗ повлиять на законотворчество в области общественного здравоохранения.

Кроме того, Европейское региональное бюро ВОЗ запустило собственную программу подготовки управляющих кадров для здравоохранения, в первый набор которой были среди прочих включены представители Армении — как одной из стран, система здравоохранения которой оказалась наименее готовой к пандемии коронавируса. Александр Базарчян на полях форума «Здоровое общество» представил подходы страны к подготовке и развитию медицинских кадров различного уровня с учетом уроков пандемии коронавируса.

Европейское региональное бюро ВОЗ непосредственно вовлечено в подготовку проектов ряда модельных законов для стран СНГ. Недавно были приняты или рассматриваются несколько проектов модельных законов, включая модельный закон «О цифровом здравоохранении». Модельные законы принимает Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ (МПА), они носят рекомендательный характер и способствуют процессу гармонизации законодательной базы в странах Содружества.

Стоит отметить, что сотрудники Европейского регионального бюро ВОЗ получили от постоянной комиссии МПА СНГ по социальным вопросам и правам человека единоличный мандат на разработку проекта закона «Об охране здоровья граждан от вредного воздействия табачного дыма». Однако законопроект был раскритикован делегациями стран СНГ и направлен на доработку.

Вызывает недоумение тот факт, что этот законопроект от лица ВОЗ представил экспертному совету по здравоохранению при МПА СНГ гражданин Грузии Акакий Зоидзе, так как Грузия в 2009 году вышла из СНГ. Примечательно, что Зоидзе получил известность как поборник легализации рекреационного потребления (для отдыха и развлечения) каннабиса в странах Содружества. Также представитель ВОЗ умолчал о серьезных замечаниях, высказанных парламентариями стран СНГ к проекту закона.

А прозрачность дискуссии и снижение риска конфликта интересов на экспертных площадках интеграционных институтов приобретают особую важность, учитывая возрастающее значение сотрудничества стран СНГ в гуманитарной сфере. Многосторонний подход к развитию общественного здравоохранения в СНГ возможен только при условии уважения суверенных интересов и приоритетов стран Содружества, свободных от навязчивого воздействия международных организаций.

Общественный интерес

Форум «Здоровое общество» стал отправной точкой для формирования общих, многосторонних и прозрачных подходов к повышению качества общественного здравоохранения в интересах населения стран СНГ.

Цель форума «Здоровое общество» — подведение промежуточных итогов реализации национального проекта «Здравоохранение». Мероприятие проводится при поддержке Министерства здравоохранения России.