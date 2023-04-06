Сейм Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО

Сейм Литвы единогласно принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО на саммите Североатлантического альянса, который состоится в июле в Вильнюсе. Об этом сообщает ТАСС.

«Необходимо пригласить Украину стать членом НАТО, подписать протоколы о вступлении и начать, когда создадутся соответствующие условия, процесс их ратификации», — говорится в документе.

Как объяснил председатель комитета литовского парламента по международным делам Жигимантас Павилёнис, Литва выступает против сохранения серых зон в сфере безопасности. По его словам, страны Запада должны опровергнуть, что у «России есть право вето по вступлению Украины в НАТО».

По мнению политика, такое решение сделает альянс сильнее. Кроме того, прием Украины в НАТО обойдется дешевле, чем постоянное оказание военной помощи.