Прокурор Швеции: за взрывами на «Северных потоках» стоит спонсируемая государством группа

За взрывами на «Северных потоках» стоит спонсируемая государством группа. Как сообщает агентство ТАСС, об этом заявил окружной прокурор Швеции Матс Юнгквист.

По его словам, версия является «очевидным основным сценарием», однако теоретически возможно, что диверсию совершила независимая группировка. Юнгквист отметил, что тип использованной при подрыве газопроводов взрывчатки исключает «большое число участников».

Сейчас расследование продолжается, однако власти Швеции пока не могут установить, кто стоит за диверсией.

«Мы надеемся, что нам удастся установить, кто совершил это преступление, но можно констатировать, что это, вероятно, будет сложно, учитывая обстоятельства», — подчеркнул прокурор.

Напомним, что в сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией.