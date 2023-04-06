На турецком курорте Чешме выпал снег

Жители и туристы турецкого курорта Чешме на побережье Эгейского моря в четверг наблюдают нетипичное для апреля явление в виде града и снега. Как заявил мэр города Тунч Сойер в Twitter, подобная картина в апреле означает, что «климатический кризис не стучится в наши двери, а уже присутствует в нашей жизни».

Фото: Соцсети Соцсети

Он обратил внимание на то, что снег и град выпали после ливня, который сопровождался грозой. Мэр отметил, что популярные среди туристов местные пляжи замело снегом.

Сойер также подчеркнул, что меры по уборке улиц и оказанию помощи водителям, чьи машины застряли на дороге, уже были приняты властями.

Чешме — населенный пункт в Турции, расположенный в 80 километрах к западу от Измира. Средняя температура в Измире в конце марта-начале апреля составляет 12-15 градусов. Снег здесь выпадает в основном зимой.