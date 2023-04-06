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23 минуты назад

На турецком курорте Чешме выпал снег

Лера Букина

Жители и туристы турецкого курорта Чешме на побережье Эгейского моря в четверг наблюдают нетипичное для апреля явление в виде града и снега. Как заявил мэр города Тунч Сойер в Twitter, подобная картина в апреле означает, что «климатический кризис не стучится в наши двери, а уже присутствует в нашей жизни».

На турецком курорте Чешме выпал снег
Фото: СоцсетиСоцсети

Он обратил внимание на то, что снег и град выпали после ливня, который сопровождался грозой. Мэр отметил, что популярные среди туристов местные пляжи замело снегом.

Сойер также подчеркнул, что меры по уборке улиц и оказанию помощи водителям, чьи машины застряли на дороге, уже были приняты властями.

Чешме — населенный пункт в Турции, расположенный в 80 километрах к западу от Измира. Средняя температура в Измире в конце марта-начале апреля составляет 12-15 градусов. Снег здесь выпадает в основном зимой.

Накануне агентство Reuters, ссылаясь на департамент водных ресурсов, сообщило, что на горном хребте Сьерра-Невада в восточной части американского штата Калифорния зафиксирован рекордный уровень снега. Специалисты пришли к выводу, что на появление обильного покрова повлияли недавние штормы.

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