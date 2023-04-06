Вертолет Сил самообороны Японии пропал возле южной Окинавы

Вертолет UH-60 наземных Сил самообороны Японии пропал с радаров недалеко от острова Мияко южной префектуры Окинава. Об этом сообщает телеканал NHK.

По их информации, на борту находились несколько человек. Вертолет принадлежит 8-й эскадрилье Сухопутных сил самообороны лагеря Такаюбару в префектуре Кумамото. По данным 11-го регионального штаба береговой охраны, сейчас в районе возможного крушения UH-60 ведутся водолазные работы, там находятся четыре патрульных корабля.

Японское метеорологическое агентство отмечает, что в момент исчезновения воздушного судна погода была нестабильна, однако ветер и дождь были не очень сильными.