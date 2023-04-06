$79.50+0.1487.10+0.37
43 минуты назад

Вертолет Сил самообороны Японии пропал возле южной Окинавы

Никита Бородкин

Вертолет UH-60 наземных Сил самообороны Японии пропал с радаров недалеко от острова Мияко южной префектуры Окинава. Об этом сообщает телеканал NHK.

Вертолет Сил самообороны Японии пропал возле южной Окинавы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По их информации, на борту находились несколько человек. Вертолет принадлежит 8-й эскадрилье Сухопутных сил самообороны лагеря Такаюбару в префектуре Кумамото. По данным 11-го регионального штаба береговой охраны, сейчас в районе возможного крушения UH-60 ведутся водолазные работы, там находятся четыре патрульных корабля.

Японское метеорологическое агентство отмечает, что в момент исчезновения воздушного судна погода была нестабильна, однако ветер и дождь были не очень сильными.

Напомним, что 5 апреля вертолет с пятью людьми на борту потерпел крушение во время экскурсии на северо-востоке Вьетнама. Двух человек удалось спасти, еще трое числятся пропавшими без вести.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий