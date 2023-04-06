Обзор иноСМИ: экспериментальное оружие для Киева и пауза со вступлением Швеции в НАТО

США отправят Киеву экспериментальное оружие против дронов

По словам представителей государственной подрядной компании SAIC, США решили отправить Украине ракеты для борьбы с беспилотниками в составе экспериментальной платформы, чтобы помочь Киеву сбивать дроны иранского производства. Об этом сообщает Defense One.

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Власти США 4 апреля объявили о крупном пакете военной помощи Украине, ориентированном на противовоздушную оборону, он включает пункт «десять мобильных ракетных комплексов c-UAS с лазерным наведением». Решение об отправке комплексов последовало за январским конкурсом, который провела армия США, искавшая систему для борьбы с дронами-камикадзе Shahed-136. SAIC, участвовавшая в конкурсе, собирается отправить десять единиц оружия на Украину, сообщил Defense One представитель компании в кулуарах симпозиума Global Force. Издание отмечает, что пока Украине приходится использовать против беспилотников, стоящих 20 тысяч долларов за штуку, ракеты ПВО стоимостью полмиллиона долларов. Ракетные комплексы c-UAS стоят менее 30 тысяч долларов за штуку. Они могут обнаруживать дроны на расстоянии почти в десять километров и поражать их на расстоянии в 4,8 километра.

«Украина расправилась с олигархами, но в МВФ боятся новых»

Неназванный европейский дипломат рассказал Bloomberg, что члены G7 оказывают давление на Украину, призывая страну продолжить реформы, приостановленные во время боевых действий. В первую очередь речь идет о борьбе с коррупцией.

Финансирование украинской экономики и восстановления городов страны будет зависеть от прогресса в искоренении коррупции и «постсоветской клептократии, породившей класс миллиардеров», заявил собеседник агентства. По данным агентства, в Международном валютном фонде (МВФ) опасаются, что к власти на Украине могут прийти новые олигархи, чье существование служит основой для коррупции.

Ученые получили новые данные о продолжительности жизни на Земле

Исследователи из 14 стран мира пришли к выводу, что земляне не стали стареть медленнее и их продолжительность жизни не увеличивается, сообщает Daily Mail. Выводы ученых основаны на сравнении демографии девяти поколений людей и 30 популяций разных приматов.

Ученые рассматривали животных, которые обитают в зоопарках и дикой природе. По словам исследователей, данные об увеличении продолжительности жизни в некоторых странах связаны лишь со снижением детской смертности.

«Электросамокаты выигрывают битву во Франции»

Французский министр энергетических преобразований Аньес Панье выступила против запрета на прокат электросамокатов, сообщает France Info. Она подчеркнула, что это безвредный для экологии, «мягкий» транспорт, что согласуется с программой по снижению выбросов.

Что необходимо сделать, так это организовать безопасное использование пространства, чтобы люди на электросамокатах не стали проблемой для пешеходов, подчеркнула Панье. Ранее запретить прокат электросамокатов решили власти Парижа. С 1 сентября 2023 года все электрические самокаты в городе будут изъяты из обращения, 89 процентов избирателей поддержали это решение.

В НАТО усомнились в скором присоединении Швеции

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоане допустил, что процесс вступления Швеции в альянс затянется из-за предстоящих выборов и смены парламента в Турции. Об этом сообщает Agerpres.