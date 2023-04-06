$79.50+0.1487.10+0.37
35 минут назад

У Киево-Печерской лавры продолжается молитвенное стояние

Никита Бородкин

В Киево-Печерской лавре продолжается молитвенное стояние. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ), у входа дежурит полиция.

У Киево-Печерской лавры продолжается молитвенное стояние
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Продолжается молитвенное стояние. На входе полиция. Провокаторов еще совсем мало», — заявили в УПЦ.

Напомним, что верующие проводят акцию уже восьмой день. Все это время у входа на территорию храма находятся противники УПЦ, в том числе украинские националисты.

Напомним, что Киев активизировал действия против УПЦ в ноябре 2022 года. Украинские спецслужбы проводили обыски в храмах и епархиях по всей стране. Нескольким иерархам предъявлены обвинения в «госизмене и подрывной деятельности».

Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался в марте. Минкультуры Украины разорвало договор аренды с УПЦ, после чего Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской Лавры перешли в собственность государства. Министр культуры Александр Ткаченко заявлял, что монахи могут остаться на территории при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины.

Комиссия заповедника должна была начать прием объектов комплекса 30 марта, однако верующие не пропустили ее представителей. Как объясняли в УПЦ, у комиссии нет полномочий для начала работы из-за отсутствия решения суда.

В мире,Александр Ткаченко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий