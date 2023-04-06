У Киево-Печерской лавры продолжается молитвенное стояние

В Киево-Печерской лавре продолжается молитвенное стояние. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ), у входа дежурит полиция.

«Продолжается молитвенное стояние. На входе полиция. Провокаторов еще совсем мало», — заявили в УПЦ.

Напомним, что верующие проводят акцию уже восьмой день. Все это время у входа на территорию храма находятся противники УПЦ, в том числе украинские националисты.

Напомним, что Киев активизировал действия против УПЦ в ноябре 2022 года. Украинские спецслужбы проводили обыски в храмах и епархиях по всей стране. Нескольким иерархам предъявлены обвинения в «госизмене и подрывной деятельности».

Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался в марте. Минкультуры Украины разорвало договор аренды с УПЦ, после чего Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской Лавры перешли в собственность государства. Министр культуры Александр Ткаченко заявлял, что монахи могут остаться на территории при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины.