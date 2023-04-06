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45 минут назад

В Швеции заявили о сложности определения виновных в подрыве «Северных потоков»

Алиса Селезнёва

Найти того, кто стоит за подрывом газопроводов системы «Северный поток», будет непросто и ясности относительно того, кто это может быть, пока нет. Об этом заявил

шведский прокурор Матс Люнгквист, пишет РИА Новости.

В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали расследования, отказав России в участии в нем.

По словам Люнгквиста, который ведет дело о взрыве на газопроводах, непросто будет установить виновников произошедшего.

«Мы надеемся, что нам удастся установить, кто совершил это преступление, но следует отметить, что это, вероятно, будет непросто, учитывая обстоятельства», — подчеркнул он.

При этом прокурор особо отметил, что «домыслы» относительно того, кто может стоять за подрывом, не влияют на ход расследования.

«Оно опирается на факты и информацию, полученную в результате анализа, осмотра места преступления и сотрудничества с властями Швеции и других стран», — заверил представитель прокуратуры.

Что известно о повреждениях «Северных потоков»

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем расследовании заявил, что взрывные устройства под газопроводами России заложили водолазы ВМС США. Он утверждает, что операция по подрыву «Северных потоков» готовилась еще с конца 2021 года с разрешения президента США Джо Байдена, а провести ее помогли норвежцы.

В мире,Видео,Сеймур Херш,Джозеф Байден,
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