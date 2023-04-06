Найти того, кто стоит за подрывом газопроводов системы «Северный поток», будет непросто и ясности относительно того, кто это может быть, пока нет. Об этом заявил

шведский прокурор Матс Люнгквист, пишет РИА Новости.

В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали расследования, отказав России в участии в нем.

По словам Люнгквиста, который ведет дело о взрыве на газопроводах, непросто будет установить виновников произошедшего.

«Мы надеемся, что нам удастся установить, кто совершил это преступление, но следует отметить, что это, вероятно, будет непросто, учитывая обстоятельства», — подчеркнул он.

При этом прокурор особо отметил, что «домыслы» относительно того, кто может стоять за подрывом, не влияют на ход расследования.

«Оно опирается на факты и информацию, полученную в результате анализа, осмотра места преступления и сотрудничества с властями Швеции и других стран», — заверил представитель прокуратуры.